Assalto ai punti tampone, bus deviati a Quarto e auto in doppia fila

Auto in doppia fila e autobus deviati.

Da giorni i punti tamponi e vaccini a levante, presi d'assalto, mandano in tilt la viabilità. In particolare, in via G. Maggio i vigili tentano di dirigere l'intenso afflusso di veicoli verso l'ambulatorio di Quarto e in cinque Maggio, vicino al Gaslini, non si contano le soste in doppia fila.

Per problemi in via Carrara, con le linee 16 e 17, dalle 9.30, in direzione levante per traffico intenso, Amt è stata costretta a deviare i bus su percorsi alternativi; il servizio è tornato regolare dalle 12.30 di venerdì 7 gennaio.