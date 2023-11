Travolto da un'onda a Punta Vagno, ricoverato in codice rosso

Dopo la ragazza rimasta ferita perché travolta da un'onda mentre correva in via Murcarolo, un'altra persona ha riportato conseguenze fisiche a causa della mareggiata in corso.

È successo poco prima delle 9 di oggi, venerdì 3 novembre 2023, a Punta Vagno in corso Italia. Un uomo è stato trascinato in mare ed è stato sbattuto più volte contro gli scogli.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 1, un'ambulanza della Nuova volontari del soccorso di San Fruttuoso e i vigili del fuoco. L'uomo è stato recuperato e accompagnato in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.