Minaccia di buttarsi dagli scogli, ma i poliziotti riescono a evitare la tragedia

La segnalazione arriva via radio: una ragazza minaccia di buttarsi dagli scogli di Punta Vagno.

I poliziotti si mettono rapidamente alla ricerca della 21enne e dopo alcuni minuti la rintracciano in corso Italia, dove la vedono in piedi sulla scogliera che dà sul mare. Nell’avvicinarsi, la giovane manifesta la sua volontà di farla finita, ma i poliziotti non si perdono d'animo e le si avvicinano con prudenza.

Dopo alcuni minuti di conversazione, lei si volta e torna sui suoi passi. Arrivata sulla strada gli operatori delle volanti continuano a rassicurarla e l'affidano la personale del 118 sopraggiunto nel frattempo.

Tratta così in salvo, la donna è stata poi accompagnata all'ospedale San Martino per sincerarsi delle sue condizioni.