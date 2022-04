Sestri Levante, elisoccorso per un'escursionista ferita

Ancora un intervento per soccorrere un'escursionista.

Questa volta i vigili del fuoco sono intervenuti a Punta Manara dove una signora è caduta procurandosi una sospetta frattura a una caviglia.

Insieme al personale del distaccamento di Chiavari anche i volontari del Soccorso Alpino. Non potendo proseguire il cammino, per la donna è stato richiesto in appoggio l'elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha issato l'infortunata a bordo col verricello per il trasporto in ospedale.