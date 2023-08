Malore per una escursionista: trasportata in barella per un chilometro

Intervento dei vigili del fuoco e del soccorso alpino per una donna che si è sentita male durante un'escursione.

La 60enne stava percorrendo questa mattina, venerdì 11 agosto, il sentiero fra San Bartolomeo delle Ginestre a Punta Manara quando ha avuto un malore e ha chiamato il 112.

I vigili del fuoco, insieme al personale del soccorso alpino e dei militi del 118, hanno raggiunto la donna e l'hanno caricata su una barella da trasporto in montagna. Poi l'hanno trasportata per circa un chilometro fino all'ambulanza che l'attendeva a Sestri Levante per il successivo ricovero in ospedale.