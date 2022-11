I volontari ripuliscono i giardini di via Cravasco: "Stufi di trovare escrementi di cane dove giocano i bambini"

I volontari del comitato di via Cravasco - insieme alla Misericordia Ponente Soccorso - hanno effettuato una pulizia straordinaria dei giardini della strada del Cep, pulendo anche i cestini della spazzatura poiché i sacchetti (pieni) si erano rotti ed erano in condizioni di degrado.

Ma chi ha ripulito lo spazio lancia un grido di allarme: "Siamo stufi di trovare ancora escrementi di cane ovunque in uno spazio dove giocano i bambini. I giardini di via Cravasco non sono un'area cani dove lasciare incustoditi gli animali con la comodità di chiudere anche il cancello. Vogliamo usare questo spazio per organizzare feste ed eventi per i bambini ma questa incuria è intollerabile. Presto ci saranno novità sulla gestione di questo spazio che in alcuni momenti della giornata verrà chiuso in modo da limitare l'utilizzo improprio".

I volontari non hanno ovviamente nulla contro i cani, ma puntano il dito contro i padroni incivili: "Abbiamo chiesto al presidente del Municipio Barbazza e a Stefano De Luigi di individuare una zona per un'area cani nelle vicinanze, strappandola al degrado" concludono su Facebook.