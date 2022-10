Materiale dei seggi abbandonato a Pegli, l'area è stata ripulita

È tornata alla normalità la situazione fuori dalla scuola di Villa Rosa, a Pegli. A inizio settimana - dopo ormai parecchi giorni dalle elezioni del 25 settembre - c'erano ancora i contenitori di servizio della scuola colmi di documenti abbandonati provenienti dai seggi ormai dismessi: fogli di verbali non utilizzati, elenchi di elettori con tanto di nomi e indirizzi in bella vista, buste non compilate e così via, compreso materiale che andava rimesso nelle apposite buste e reso anziché gettato. Il Comune di Genova, con l'assessore Marta Brusoni, aveva sottolineato la necessità di fare chiarezza per capire cos'è andato storto e individuare i responsabili della situazione.

Adesso il Municipio Ponente comunica che area e cassonetti sono stati ripuliti e si è proceduto alla sostituzione degli stessi che risultavano ammalorati: "Ringrazio Amiu per la pronta e fattiva collaborazione che dimostra per ogni nostra richiesta" sono le parole della vicepresidente del municipio Lorella Fontana.