Caditoie e tombini, il nuovo piano del Comune per limitare gli allagamenti

Il primo consiglio comunale dopo la pausa estiva si apre con una discussione sugli allagamenti che hanno interessato varie zone di Genova tra il 27 e il 28 agosto, con l'allerta meteo arancione e la caduta di 230 millimetri d'acqua in meno di un giorno, con punte di 60-80 millimetri in un'ora. A puntare il dito in maniera specifica sulla pulizia delle 90mila caditoie del territorio, i consiglieri comunali Tiziana Notarnicola (Vince Genova), Claudio Villa (Pd) e Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione): su questo fronte, il Comune ha preparato un nuovo appalto che comprenderà tre lotti di intervento affidati a privati.

Di questo servizio, fino a fine giugno, se ne era occupata Amiu. Poi il bando è scaduto e l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente, in accordo con il vicesindaco Pietro Piciocchi, ha comunicato di aver voluto "provare un percorso nuovo che ha già dato buoni risultati a La Spezia". Ovvero, "bandi di gara per affidare tre lotti a soggetti privati che abbiano dimostrato di aver apparecchiature potenti per consentire un'adeguata pulizia delle caditoie e dei 'braccetti' che le collegano al collettore".

I primi due lotti sono sostanzialmente territoriali e a ognuno è assegnato un numero di municipi da coprire (il primo comprende i municipi II, V, VI, VII, il secondo i I, III, IV e IX). Il terzo, invece, riguarda la gestione di autospurghi in situazioni di allerta ed emergenza in occasione delle riunioni del Coc: "La ditta si attiva immediatamente su segnalazioni puntuali di eventuali allagamenti, per procedere alla pulizia della caditoia incriminata".

Ci sono poi, specie nel centro storico, due problemi: il primo riguarda caditoie in pietra tutelate dalla Soprintendenza, su cui è più difficile intervenire. Il secondo riguarda zone in cui gli stessi cittadini hanno tappato tombini per evitare la fuoriuscita di topi o di odori nauseanti. "Nel caso delle caditoie tutelate - continua Avvenente - abbiamo incaricato Aster di fare una mappatura per capire su quali si può intervenire con sifoni. Inoltre saranno installate valvole per evitare olezzi maleodoranti e la fuoriuscita di topi".

L'assessore ha assicurato che le caditoie vengono pulite almeno una volta all'anno, e che prossimamente verrà segnalata sul sito web del Comune la geolocalizzazione di ogni caditoia, in modo da dare ai cittadini la possibilità di vedere la data dell'ultimo intervento e del prossimo programmato.

"Sarà un sistema che potrà dare al cittadino la possibilità di verificare cosa è stato fatto" ha replicato Notarnicola. "Avrei voluto però sapere cosa si intende fare per la risistemazione dei rivi minori, tombati, che hanno contribuito agli allagamenti di agosto" ha puntualizzato Villa. Infine Crucioli: "È stato ammesso implicitamente che le caditoie in pietra non sono state adeguatamente manutenute".