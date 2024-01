Pulizia corsi d'acqua: dalla Regione nulla osta per 5 anni, ma ancora nessun lavoro

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 16 gennaio 2024 Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un'interrogazione in cui ha chiesto alla Giunta se l'attuale condizione dell'alveo del torrente Bisagno sia compatibile con la sicurezza della popolazione, in caso di piogge forti e improvvise.

Il consigliere ha spiegato che l'alveo è invaso da vegetazione spontanea e rifiuti e che l'ultimo intervento di pulizia sistematica è del luglio 2021 mentre il canale scolmatore non è ancora ultimato e, dunque, in caso di forti eventi meteorologici, la pulizia è ancora un fattore di protezione importante.

L'assessore alla protezione civile, Giacomo Giampedrone, ha risposto che la manutenzione ordinaria e straordinaria compete ai comuni attraversati dal torrente e che la Regione rilascia un nulla osta in relazione alle proprie competenze di difesa del suolo.

L'assessore ha aggiunto che per il Bisagno, i suoi affluenti e tutti gli altri corsi d'acqua, che insistono sul territorio genovese, nell'aprile 2023 è stato dato un nulla osta per cinque anni e che, in seguito, non è arrivata nessuna comunicazione di inizio lavori.

Giampedrone ha precisato che la Regione normalmente riserva il 30% dei proventi dai canoni demaniali per supportare i Comuni nella manutenzione e che l'anno scorso ha stanziato, in via straordinaria, altri 20 milioni.