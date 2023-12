Bus, ancora violenza a bordo: pugno all'autista e minacce con coltello

"Le aggressioni sui bus continuano". Roberto Piccardo, segretario regionale Ugl Fna, denuncia nuovi episodi violenti a bordo dei mezzi Amt e problemi anche per quello che riguarda la manutenzione.

La sera della Vigilia di Natale, secondo quanto riferisce Piccardo, si è scatenata una lite per la vaibilità intorno alle ore 20 su un mezzo della linea 660, che viaggia tra Dinegro e piazza Montano a Sampierdarena passando da San Bartolomeo del Fossato e Mura degli Angeli. Un motociclista ha colpito con un pugno il conducente di un bus. "Non molti giorni prima - denuncia ancora Piccardo - un gruppo di stranieri seduto nei posti in fondo dell'N2 diretto a Cornigliano, intorno alle 4, ha minacciato con un coltello gli altri passeggeri che hanno chiesto di non fumare e di parlare con un tono di voce più basso. Poi hanno sbloccato la porta e sono scappati. Poi non chiediamoci come mai sempre meno persone vogliano fare gli autisti".

E poi problemi alla manutenzione: "Un paio di mesi fa un collega, uscendo dalla rimessa, ha perso un po' di gasolio, forse un difetto al tappo. Ovviamente non si è accorto di nulla, qualche giorno fa gli è arrivata comunicazione di un motociclista scivolato sul gasolio e ricoverato con una prognosi superiore a 40 giorni. All'autista verrà tolta la patente. In azienda, dopo stupore per e belle parole - sostiene ancora Piccardo - nessuno si è preoccupato di fare qualcosa. Senza contare poi i problemi legati allo stato igienico dei depositi e dei bagni, già segnalati più volte. Il conto lo pagano sempre gli autisti. Come Ugl Fna continueremo a batterci per tutelare chi lavora Le sanzioni colpiscono solo i lavoratori impegnati sul territorio e nei depositi".

