Pugnale con lama di 30 centimetri nel sottosella dello scooter, 21enne finisce nei guai

Durante un normale controllo stradale i poliziotti hanno notato l'arma, il giovane ha dichiarato di averla usata per fare giardinaggio ma è stato denunciato

Un genovese di 21 anni è stato denunciato dalla polizia per porto abusivo d'armi.

Il giovane, fermato per un controllo intorno alle 17.20 di martedì 13 luglio mentre si trovava a bordo del suo scooter in corso Armellini a Castelletto, ha sollevato la sella per prendere i documenti da esibire.

In quel momento gli agenti hanno notato un fodero che successivamente controllato è risultato custodire un pugnale con una lama di 30 centimetri. Interrogato sul possesso dell’arma bianca, il 21enne ha dichiarato di averla usata nei giorni scorsi per fare giardinaggio. Il ragazzo è stato denunciato.