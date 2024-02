Passeggiata Voltri, arrivate le risorse per la ricostruzione: “Protezione mareggiate con ripascimento strutturale”

Tavole di legno sollevate e divelte, con transenne, nastri e cartelli ormai da mesi: la passeggiata Roberto Bruzzone, a Voltri, è ancora devastata dopo la mareggiata di inizio novembre 2023 regalando a genovesi e visitatori uno spettacolo desolante. Ma mentre si aspetta una sistemazione del lungomare, molti cittadini che da tempo chiedono protezioni a mare sono saltati sulla sedia leggendo della diga soffolta che verrà realizzata a Nervi, per proteggere la passeggiata Anita Garibaldi e la Marinella dalla furia delle onde. Il Comune da poche settimane ha la disponibilità delle risorse stanziate nel Piano triennale delle opere pubbliche (4 milioni di euro di fondi Pon Metro) per la progettazione della nuova promenade di Voltri, ma quale futuro potrà avere senza nessuna protezione?

Questo è quello che ha chiesto in Aula Rossa la consigliera comunale Rita Bruzzone (Pd). La soluzione definitiva per il ponente - stando a quanto risposto dal vicesindaco Pietro Piciocchi - sembra però non essere una diga soffolta quanto il ripascimento strutturale.

"A levante ci sarà la progettazione da parte di Aster di una diga soffolta - spiega la consigliera -. A Voltri c'è la spiaggia libera più grande della città, la Spiaggia dei Bambini per famiglie, centri estivi e persone con disabilità ma anche tante società veliche e sportive che hanno sfornato campioni genovesi negli anni. C'è un investimento sul restyling della passeggiata ma credo sia inutile se non vengono messe protezioni per prevenire i danni delle mareggiate. Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto 5 mareggiate devastanti, se non si farà nulla il ponente continuerà a pagare danni altissimi".

Le differenze tra levante e ponente stanno innanzitutto nella titolarità delle competenze: a Voltri le decisioni spettano ad Autorità di sistema portuale. "Con Autorità ci confrontiamo regolarmente - ha risposto il vicesindaco Pietro Piciocchi - e alcune opere sono state eseguite anche a ponente, come il ripascimento strutturale a Vesima e il pennello a Voltri".

Ma per quanto riguarda la nuova passeggiata e soprattutto la sua protezione, Piciocchi sostiene che alcune risposte arriveranno in sede di progettazione (la scorsa settimana il Comune ha organizzato due incontri tecnici per affidare l'incarico a progettisti), ma la soluzione definitiva a suo tempo valutata e condivisa riguardava il ripascimento strutturale della spiaggia: "Un’opera colossale che dovrebbe essere realizzata con i materiali di scavo dello scolmatore, purtroppo in ritardo. Ma tante volte abbiamo affrontato l'argomento anche con i tecnici della difesa del suolo della Regione, sentendoci rispondere che la risposta c’è già, ovvero per quella spiaggia la soluzione migliore è il ripascimento strutturale. Bisogna ascoltare chi ha competenza in merito soprattutto quando la materia è complessa”.

Nel frattempo, il Comune lavorerà sulla progettazione della nuova passeggiata: “I prossimi saranno mesi di effervescenza sull’argomento proprio perché finalmente abbiamo le risorse e possiamo partire con un progetto serio che dovrà farsi carico di tutto il contesto”.