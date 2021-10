Protesta 'no green pass': a rischio la raccolta rifiuti a Genova

Raccolta rifiuti a Genova a rischio, nelle prossime ore, a causa dei blocchi dei varchi portuali provocati dai presidi contro il Green pass che, di fatto, impediscono ai camion di portare la spazzatura in un impianto all'interno dell'area.

All'interno del porto c'è una pressa in cui vengono compattati i rifiuti cittadini prima dello smaltimento, ma da sabato mattina i camion che hanno effettuato la raccolta non riescono ad accedere all'area, bloccata dalle proteste. Decine di mezzi Amiu sono stati quindi dirottati nei parcheggi degli impianti dell'azienda nei vari quartieri, in attesa che la situazione evolva e l'area venga sbloccata.

Amiu sta provando a utilizzare una seconda pressa in zona Volpara, a Genova, ma l'impianto è già impegnato a smaltire gran parte dei rifiuti della città, e dunque potrebbe non sostenere anche quelli in arrivo dal porto. Di conseguenza, la raccolta rifiuti potrebbe subire gravi ritardi.