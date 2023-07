Birra in borraccia per dire no all'ordinanza anti alcol, 500 persone in piazza

"Salvate la focaccia e il vino bianco". Con messaggi ironici il popolo dei comitati e delle associazioni si è ritrovato ieri, venerdì 8 luglio, in piazza De Ferrari per dire no all'ordinanza anti alcol entrata in vigore la scorsa settimana.

Il provvedimento prevede il divieto dalle 16 alle 8 del giorno successivo di consumo e detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a chiunque, in area pubblica e aperta al pubblico a eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (dehors).

Circa 500 i manifestanti che hanno dimostrato il loro dissenso tenendo in mano borracce riempite di birra e altri alcolici: "Il sindaco Bucci vuole una città in cui gli spazi pubblici sono legati al solo consumo commerciale. Per far fronte a fenomeni di disagio sociale le misure repressive e proibizioniste sono sempre sbagliate: figuriamoci se prevedono multe assurde di 500 euro. Bisogna prevede invece forme di ascolto, formazione e informazione", scrivono in una nota i rappresentanti di Gen P.

L'ordinanza è in vigore da meno di una settimana, ma le critiche sono già arrivate da più parti, anche dalle associazioni di categoria. Dopo Fipe Confcommercio anche Ascom Confcommercio e Confesercenti hanno espresso la propria contrarietà. Ad aprire alla modifica lo stesso sindaco Marco Bucci che ha annunciato: "pizza e birra in spiaggia sarà consentito", rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della cerimonia di presentazione del nuovo comandante del porto di Genova.