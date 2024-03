VIDEO | Blitz alla mostra di Artemisia Gentileschi, impronte rosse "come il sangue delle donne stuprate"

Non si fermano le polemiche sulla mostra di Artemisia Gentileschi a palazzo Ducale. Oggi, venerdì 29 marzo, in tarda mattinata, alcuni attivisti del movimento "Bruciamo tutto" sono entrati nella sala che ospita tre quadri di Agostino Tassi (il pittore che stuprò Gentileschi), li hanno coperti e hanno versato vernice rossa per terra, dipingendosi anche le mani per lasciare impronte su targhe e pannelli esplicativi. Il gesto è una protesta chiara, ma vuole anche lanciare una proposta, quella del "reddito di liberazione" per le vittime di violenza che permetta autonomia e libertà.

"La spettacolarizzazione dello stupro - spiegano gli attivisti - non è denuncia. Oggi siamo a Genova per svolgere un'azione di disobbedienza civile non violenta contro la cultura dello stupro.

Tre attivisti hanno oscurato i quadri raffiguranti Tassi: "Riteniamo inammissibile che lo stupratore sia stato affiancato alle opere d'arte della vittima stessa, così come sia stata creata una 'sala dello stupro'".

Il colore della vernice (rossa) usata per imbrattare i pannelli e il pavimento non è stato scelto a caso: "Abbiamo lasciato impronte rosse come il sangue di tutte quelle donne che, come Artemisia, sono state stuprate, uccise, oppresse dal sistema patriarcale". E ancora, come gli attivisti hanno ricordato davanti al pubblico esterrefatto: "In Italia ogni tre giorni una donna viene uccisa, ieri l'ennesimo caso di femminicidio. Non possiamo rimanere indifferenti".

È da tempo che l'allestimento della mostra di Artemisia Gentileschi è al centro di una bufera mediatica: le critiche erano partite da alcune studentesse dell'Università di Genova e da divulgatrici e professioniste dei beni culturali, poi si sono allargate ad associazioni, movimenti e altri lavoratori del mondo della cultura. Al centro delle polemiche, il modo in cui è stato raccontato lo stupro subito dall'artista e il merchandising della mostra: per molti, una spettacolarizzazione del dolore inopportuna