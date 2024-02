Dimensionamento scolastico e accorpamenti, la protesta in piazza con il "camper dei diritti" Cgil

La "carovana dei diritti" della Flc Cgil, con il suo camper, passa anche per Genova: appuntamento lunedì 12 febbraio alle 17, in largo Pertini.

La tappa fa parte della campagna “Stesso Paese, stessi diritti; la conoscenza non si spezza: no al disegno di legge sull’autonomia differenziata”: il camper partito il 16 novembre da Roma sta attraversando tutte le principali città italiane. Il 9 febbraio sarà a Savona, il 10 a Sanremo, lunedì 12 arriverà nel capoluogo ligure e il 13 sarà a La Spezia. Ad attenderlo in piazza a Genova il personale della scuola, gli studenti e l’associazionismo.

"L’autonomia differenziata e il disegno legge Calderoli approvato dal Senato renderà istruzione, sanità e mobilità disuguali spezzando l’unità d’Italia: a questo disegno sciagurato si affianca quello regionale sul dimensionamento scolastico che, solo a Genova, avrà pesanti conseguenze sugli istituti Bergese e Rosselli, gli istituti comprensivi Montaldo, Burlando, Gottardo e Staglieno, creando non pochi problemi in termini di contrazione del personale, sicurezza e indebolimento dell’offerta formativa" fanno sapere dalla Flc Cgil.

In piazza a Genova, oltre al camper, ci sarà anche la "mini Italia", un puzzle composto dalle regioni italiane che con l’autonomia, secondo il sindacato, saranno sempre più divise. In largo Pertini sarà presente il drammaturgo Pino Petruzzelli che leggerà alcuni tratti del discorso di Calamandrei. Insieme a Elena Bruzzese, segretaria generale Flc Cgil Genova, saranno presenti Igor Magni segretario generale Cgil Genova, Massimo Bisca presidente Anpi Genova, Francesco Devoti rappresentante Studenti Medi Genova, Mario Lugaro segretario generale Flc Cgil Liguria e Francesca Balbi del Movimento Cooperazione Educativa.