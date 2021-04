Tratta di essere umani, sfruttamento della prostituzione e riciclaggio: un arresto

In manette un uomo residente a Genova che è stato poi estradato in Francia: aveva agevolava l’ingresso in Europa di donne di origine sudamericana che l’organizzazione criminale avviava alla prostituzione in Francia e Spagna attraverso l’uso di violenze fisiche e psicologiche