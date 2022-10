Mamma fa prostituire le figlie minorenni, condannata a 10 anni e 8 mesi

Ha fatto prostituire le figlie minorenni in strada con la complicità del patrigno, organizzando l'agenda degli appuntamenti e pubblicando gli annunci online. Una mamma, una cittadina romena di 44 anni, è stata condannata con rito abbreviato a 10 anni e 8 mesi di reclusione dal tribunale di Genova per prostituzioni minorile aggravata.

L’inchiesta era nata da un'indagine della squadra mobile, poi coordinata dal pubblico ministero Valentina Grosso, per traffico di droga a carico di uno dei compagni della donna. Grazie alle intercettazioni, gli agenti hanno scoperto l'orrore vissuto dalle bambine: la figlia di mezzo e la maggiore buttate in strada per prostituirsi. I poliziotti hanno scoperto che la madre contava i preservativi per capire quante prestazioni le ragazza più grande effettuasse al giorno: "Tanti ne hai usati e tanti soldi devi portare", la sentono dire al telefono gli inquirenti. La donna, però, costringeva la figlia anche a rapporti non protetti per avere più soldi. Un calvario durato quasi tre anni e risparmiato soltanto alla sorella più piccola ora ospitata, insieme a quella di mezzo, in una comunità protetta.

Il compagno, imputato degli stessi reati, ha scelto il rito ordinario e sarà processato dal 10 gennaio.