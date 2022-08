Prostituta picchiata, rapinata e abbandonata seminuda in autostrada da un cliente

Ha rapinato la donna con la quale aveva concordato una prestazione sessuale a pagamento, poi l'ha abbandonata in autostrada, a piedi e seminuda. È successo nella notte del 15 agosto, poco prima dell'uscita di Genova Est, nei pressi di una galleria. Protagonista della vicenda un uomo con precedenti, rintracciato e denunciato a piede libero dalla Polizia Stradale che ha soccorso la giovane che vagava sulla A12, terrorizzata.

Dopo aver ricevuto la segnalazione una pattuglia è intervenuta portando in salvo la donna, che ha comunicato agli agenti di essere stata abbandonata da un uomo che si era rivolto a lei per una prestazione sessuale a pagamento. Secondo quanto accertato successivamente, dopo averla pagata, l’avrebbe colpita in volto e poi derubata della somma di 400 euro. La donna, trattenuta in macchina contro il suo volere, sarebbe poi stata lasciata in una piazzola dell’autostrada intorno all’una di notte. I poliziotti hanno poi allertato i soccorsi sanitari e trasportato la giovane in ospedale, dove è stata dimessa con 15 giorni di prognosi con esiti di tumefazioni allo zigomo.

Nel frattempo gli agenti della polizia giudiziaria si sono messi sulle tracce del rapinatore e, in seguito ad approfonditi accertamenti, l'hanno identificato e rintracciato. Portato negli uffici della sottosezione autostradale di Sampierdarena, messo davanti agli elementi raccolti a suo carico, ha ammesso di essere stato l’autore delle condotte in danno della ragazza. Su indicazione della Procura di Genova è stato denunciato a piede libero per rapina, violenza privata e lesioni personali.