Morì al San Martino, prosciolti due medici indagati: "Nessuna responsabilità"

Sono stati prosciolti due medici del San Martino, indagati dalla procura di Genova per la morte di un uomo avvenuta in seguito a un incidente stradale. I fatti risalgono all'aprile del 2021, quando l'uomo, che aveva 55 anni, era finito al San Martino dopo un bruttissimo incidente dovuto a un malore che lo aveva portato a invadere la corsia opposta, scontrandosi con un'auto che giungeva in senso contrario. Nell'impatto aveva riportato gravi lesioni al cranio e all'addome, ricoverato al San Martino era morto poco dopo a causa di una grave emorragia interna.

In seguito al decesso era stata aperta un'inchiesta, i consulenti della pm Arianna Ciavattini avevano ipotizzato che l'emorragia fosse già in atto durante il ricovero e che fosse stata causata dall'incidente. I due medici chirurghi del policlinico sono quindi stati indagati perché ritenuti responsabili della morte perché non se ne sarebbero accorti nonostante i valori di ferro ed emoglobina in calo.

Altre perizie disposte dalle difese dei due hanno invece dimostrato che la causa del decesso potrebbe essere stato lo scoppio di uno pseudo aneurisma, non collegato all'incidente. Non è stata quindi dimostrata la loro responsabilità, motivo per cui la stessa pm aveva chiesto il proscioglimento, accolto dal tribunale.