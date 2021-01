Propata, l'azienda agricola brucia ancora: salvi gli animali

Sono ormai più di 12 le ore che i vigili del fuoco stanno dedicando allo spegnimento dell’incendio divampato lunedì in un fienile dell’azienda agricola Lo Stallone di Propata, in località Vaglie.

Le fiamme, all’alba di martedì, erano ancora vive, e i pompieri stavano cercando di spegnerle definitivamente dopo avere messo in salvo gli animali custoditi nella vicina stalla. Ad alimentare il rogo le numerose balle di fieno destinate proprio agli animali, che hanno subito preso fuoco coinvolgendo anche in parte l’abitazione.

Numerosissimi gli uomini scesi in campo per spegnere l’incendio, almeno trenta, gravissimi i danni. Da chiarire invece la causa dell’incendio: il lavoro dei vigili del fuoco proseguirà per gran parte della giornata per mettere in sicurezza la zona e spegnere definitivamente il rogo.