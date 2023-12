Pronto soccorso (nuovamente) in tilt, i sindacati: "Fallimento totale del sistema"

Pronto soccorso (nuovamente) in tilt a Genova, e i sindacati intervengono parlando di "fallimento totale" del sistema. Se nei giorni scorsi era toccato al Galliera (con i pazienti lasciati per terra) e al Villa Scassi, oggi è toccato all'ospedale San Martino con ambulanze in coda e personale stremato.

"Un disastro annunciato che vede come vittime impotenti, pazienti e professionisti sanitari umiliati e ormai allo stremo delle forze" è il commento di Uil Fpl.

"La situazione - dice il segretario generale di Genova Marco Vannucci - non potrà che peggiorare quando il picco influenzale raggiungerà il suo apice. Non più di una settimana fa avevamo denunciato le condizioni insostenibili a cui sono sottoposti i colleghi dei reparti ospedalieri e dei pronto soccorso cittadini. Ma la risposta per trovare soluzione alla problematica è stata quella di incrementare il numero di barelle. Nulla più. Ribadiamo a gran voce come pazienti e colleghi meritino tutele e rispetto. Da quello che ormai quotidianamente dobbiamo assistere possiamo tranquillamente certificare l'assenza e il fallimento totale di chi invece dovrebbe garantire salute e sicurezza sui posti di lavoro".

All'attacco anche la Cgil: "Nonostante le ripetute denunce la situazione sta degenerando: il congestionamento al quale sono sottoposti i pronto soccorso liguri non solo lede i diritti dei malati ma anche quelli degli operatori. Davanti ai noti e soliti problemi è improcrastinabile passare a una fase diversa dove la Regione Liguria si assuma le proprie responsabilità con azioni strutturali e non con sperimentazioni".