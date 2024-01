Guasto al riscaldamento in pronto soccorso: coperte extra ai pazienti

Coperte aggiuntive a tutti i pazienti ricoverati al pronto soccorso di Lavagna, a causa di un guasto all'impianto di riscaldamento (e non è la prima volta che succede).

L'operazione, ha annunciato Asl 4, sarà ripetuta nuovamente da lunedì fino al termine dei lavori di ripristino.

A essersi rotta, in concomitanza con queste giornate fredde, la tubatura principale del riscaldamento dell'ospedale di Lavagna. Il cronoprogramma dei lavori annunciati dalla Asl prevede per oggi il tamponamento della grossa perdita da parte di una ditta incaricata, poi lunedì sarà necessario un intervento nell'intercapedine del pronto soccorso che durerà alcuni giorni.

Per colmare almeno in parte i disagi riguardanti il riscaldamento, a tutti i pazienti saranno fornite coperte in più rispetto alla normale dotazione.