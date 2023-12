La polemica sulla nuova app dei pronto soccorso, che funziona peggio della precedente

Nuovo servizio 'pronto soccorso live'. Su questo argomento Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato due interrogazioni in occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 5 dicembre 2023.

Nella prima ha chiesto alla giunta come viene concepita e lavorata l'area metropolitana genovese rispetto agli accessi derivanti sia da invii 118 che da accessi in autopresentazione. Il consigliere ha ricordato che dal maggio scorso è attivo in Liguria il 'pronto soccorso live', che consente di trovare il pronto soccorso più vicino, controllarne l'affollamento, ma che nel nuovo sistema nella Città metropolitana non sono più conteggiati, come nel servizio precedente fornito dall'ospedale Galliera, i posti letto Obi (Osservazione breve).

Nella seconda interrogazione Pastorino ha chiesto quali sono i dati di accesso ai pronto soccorso liguri dall'1 gennaio al 31 maggio 2023. Il consigliere ha rilevato che, sempre in riferimento alla Città metropolitana, il sistema precedente consentiva di visualizzare simultaneamente su di una schermata unica i dati relativi ai Ps e tale schema era molto utile alla Centrale Operativa 118 mentre con il nuovo sistema occorre aprire la pagina di ogni singolo pronto soccorso per accedere ai singoli dati perdendo tempo e una visione generale.

L'assessore alla sanità Angelo Gratarola ha illustrato il progetto nel dettaglio, spiegando che alcuni dati non sono riportati in quanto non sono di interesse del cittadino e ha spiegato che altri dati sono, invece, disponibili per gli operatori in quanto la gradualità del dato cambia a seconda dei destinatari dell'informazione: cittadini oppure operatori sanitari.

L'assessore ha precisato che il costo complessivo del piano per la Liguria è di 22mila euro.