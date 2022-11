L'ex mercato comunale di Bolzaneto diventerà casa di quartiere: un incontro pubblico per illustrare il progetto

A che punto è il progetto per rigenerare l'ex mercato comunale di Bolzaneto, da anni in stato di abbandono? Se ne parlerà nell'ambito di un incontro pubblico organizzato dal Comune di Genova e dal Municipio Valpolcevera domani - giovedì 10 novembre - alle 17,30 al teatro Govi. Nell'ambito dell'assemblea, a cui parteciperanno il presidente del municipio Federico Romeo e il vicesindaco Pietro Piciocchi, verrà illustrato anche il ritorno dei servizi demografici nel quartiere, previsto entro marzo 2023.

Se della riqualificazione del vecchio mercato coperto di via Oldoini si parla da tempo (e il municipio aveva già avviato un percorso di partecipazione con i cittadini) il progetto definitivo verrà presentato domani: nello stabile sorgerà una casa di quartiere.

Cosa prevede il progetto

L'obiettivo è creare spazi per le famiglie, per lo sport, una cucina sociale e giardini: "Tutto nasce - spiega il presidente del Municipio Federico Romeo a GenovaToday - da una bozza di progetto prodotta da un giovane architetto. Il professionista era supportato da un gruppo di genitori dell'istituto comprensivo che avevano raccolto firme per chiedere più spazi per i bambini".

Il progetto è finanziato, per circa due milioni e mezzo di euro, dal Comune e se andrà tutto bene i lavori partiranno nell'estate 2023: l'ex mercato rinascerà così con spazi comuni a disposizione di bambini e famiglie, laboratori per le scuole, un grande salone polifunzionale con al centro un giardino d'inverno che ospiterà spazi dedicati anche allo sport, con tanto di parete di roccia per arrampicate.

Sul tetto ci sarà poi spazio per un giardino, un'area sportiva, orti didattici e altro ancora.