Come cambia il depuratore di Sturla tra giochi per bambini, bistrot e area cani

È stato presentato questa mattina il progetto di riqualificazione dell'area a copertura del depuratore di Sturla: è stata anche l'occasione per fare il punto su un’operazione complessa che prevede la collaborazione fra pubblico e privato. Adesso, dopo un lungo periodo di gestazione e collaudo, si è arrivati alla conclusione delle pratiche amministrative.

Nel 2020 Alesbet - società guidata da Alessandro Giacobbe che in città gestisce anche Circuito Cinema Genova - si è aggiudicata il bando emanato dal Comune di Genova e, in stretta collaborazione con il Municipio IX Levante, ed è nato "Circuito sul Mare". Una sfida volta al recupero di uno spazio urbano di pregio, lanciata con l’obiettivo di creare uno spazio funzionale e in cui tutto il quartiere, la cittadinanza e i turisti potessero fruire su una terrazza affacciata sul mare. Il progetto di riqualificazione, firmato dagli architetti Susanna Bordoni e Stefania Spina dello Studio Pisano Bordoni e Studio Landarc, è stato realizzato da Alesbet Srl per tappe successive nell’arco di due anni con un investimento economico pari a circa 300mila euro.

Oggi "Circuito sul Mare" mette a disposizione dei fruitori il bistrot aperto tutti i giorni, lo spazio giochi per bambini, l’area cani, in estate cinema all’aperto a cura di Circuito e musica dal vivo, oltre a docce e servizi gratuiti per i frequentatori della spiaggia adiacente. La gestione del prato ha richiesto attenzione, ed è un elemento che ha sensibilmente modificato l’aspetto della terrazza, con i tavolini e le sedute poste all’interno di uno spazio verde, con piante e fiori.

"Circuito sul Mare" ha attirato la curiosità di molti cittadini e ha affrontato cambiamenti volti anche alla necessità di trovare risposte rapide alle molte situazioni critiche che si sono verificate, dagli atti di vandalismo ai danni provocati dal maltempo. Per questo è stata ritenuta necessaria la presentazione ufficiale al pubblico, con l'illustrazione del progetto spiegando anche come procederà il lavoro nei prossimi mesi. Ad esempio il prato sarà gestito in collaborazione con l’Istituto tecnico agrario Bernardo Marsano, con la supervisione del docente Marco Corzetto.

"Si tratta - dichiara il sindaco di Genova Marco Bucci - di un progetto di riqualificazione di straordinaria importanza che restituisce alla città uno spazio totalmente rinnovato e rivolto a chiunque abbia desiderio di trascorrere del tempo in uno spazio affacciato sul mare e dotato di aree di comfort: la zona del depuratore si trasforma ancora di più in un’area polifunzionale in grado di valorizzare ulteriormente, grazie ai servizi offerti, il quartiere di Sturla".

"Siamo contenti - afferma Alessandro Giacobbe, presidente di Alesbet - di avere contribuito concretamente alla realizzazione di quest’opera di riqualificazione fortemente voluta dall’amministrazione e dai cittadini. Pur ostacolati dalle difficoltà degli ultimi due anni, il nostro entusiasmo non è venuto meno. L’esperienza maturata nella gestione dello spazio in questi primi diciotto mesi di sperimentazione, in attesa di ricevere tutte le autorizzazioni richieste, ci consente oggi di programmare al meglio il completamento delle opere ancora necessarie e il calendario delle iniziative per la prossima stagione primavera-estate 2023".

"Siamo particolarmente soddisfatti - dice Federico Bogliolo, presidente del Municipio IX Levante - perché l’idea di pubblicare un bando per riqualificare e rigenerare il depuratore era nata proprio dalla sinergia tra il Municipio e il Comitato di Sturla (e diversi cittadini della zona) che tanto si sono battuti per l’area. Ringrazio il gestore e tutti gli uffici che tanto si sono battuti per rendere il depuratore un luogo nuovo, accogliente, vivibile e un punto di aggregazione per tutto il quartiere. Viviamolo e rispettiamolo. Solo così potremo preservarlo a lungo".