Completamento della ciclopedonale di Pra', lavori per quasi 7 milioni di euro

Lavori per quasi 7 milioni di euro su un'area di intervento di 10mila metri quadri attualmente in stato di abbandono: sono questi i numeri del completamento dei percorsi pedonali e ciclabili a Pra' Marina, con la valorizzazione della sponda destra della foce del rio San Pietro.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica - approvato nei giorni scorsi dalla giunta - riguarda diverse aree non ancora risolte del litorale di levante di Pra', a oggi spazio degradato, attraverso la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali in connessione e prolungamento dei tracciati esistenti, del miglioramento dell'accesso alla passeggiata e dell'accesso all'abitato e alle aree verdi a monte, dell'incremento e riqualificazione del verde esistente. La spesa è finanziata per 6.479.287 euro con i fondi del Pnrr nell'ambito del programma Pinqua, e per 265.107 euro tramite avanzo accantonato destinato a conto capitale. Le opere a progetto sono previste dal programma triennale 2023-2025.

Le tre aree che verranno trasformate

Il progetto si sviluppa su tre aree distinte: la prima partendo da ponente sono gli spazi in sponda destra della foce del rio San Pietro sotto il viadotto ferroviario e limitrofe al campo da calcetto. Qui si prevede di riordinare l’area, continuando la pista ciclabile e il percorso pedonale protetto fino alla passeggiata a mare, creando uno spiazzo per il parcheggio bici. Le automobili autorizzate, cui il traffico verrebbe interdetto dal sottopassaggio a ponente, potranno accedere alla passeggiata, qualora ce ne fosse necessita?, dal grande spiazzo sulla sponda del rio, che verra? adibito a parcheggio pubblico. Le aree verdi, attualmente occupate da verde spontaneo e disordinato, verranno riqualificate e interessate da un progetto specifico in continuita? con le altre aree verdi gia? realizzate nel quartiere.

Proseguendo verso levante la passeggiata a mare si arriva alla seconda area di intervento, ossia quella fascia che si sviluppa fra il muro della ferrovia e i cantieri navali. Naturale proseguimento della passeggiata a mare, la striscia di terreno si presenta attualmente come una strada asfaltata ad accesso limitato per i mezzi autorizzati che si conclude su un’area di verde incolto inaccessibile. Mantenendo la carrabilita? della strada, l'obiettivo è ripavimentarla in continuita? con la passeggiata a mare con vegetazione a separarla dal muraglione della ferrovia. L’ultimo tratto, fino alla sponda del rio San Michele, verra? bonificato e trasformato in un ulteriore ramo della passeggiata.

Infine, la proposta sull’area di Pra’ Marina si inserisce all’interno di un sistema di progettazioni in atto per le quali costituisce elemento di connessione e completamento. L’area in oggetto e? infatti il triangolo di territorio che si colloca fra l’Aurelia, interessata dal progetto Assi di Forza, e le aree sulle sponde del rio San Michele destinate alle associazioni di pescatori e per cui e? gia? stato approvato un progetto a livello definitivo. Qui il progetto propone il recupero dell’ex sedime ferroviario per la creazione di un ampio percorso pedonale e di una pista ciclabile immersa nel verde. Si verrebbe cosi? a creare un parco lineare che, oltre a proseguire il percorso ciclabile esistente, metterebbe anche in connessione trasversalmente la citta? con le aree a mare di Pra’ Marina. Nello slargo che si creerebbe sotto il viadotto ferroviario di propone di realizzare un colorato parco attrezzato per il fitness e lo sport all’aperto il quale, vista la posizione, rimarrebbe ombreggiato e fresco permettendone la fruizione nei mesi piu? caldi. La strada carrabile di accesso all’area a mare di Pra’ Marina, verrebbe riordinata e riasfaltata.