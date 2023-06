Scuola, ok al progetto per l'accessibilità all'Istituto comprensivo Teglia: cosa prevede, quanto costa

Approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un sistema di rampe e per l’installazione di piattaforme elevatrici per garantire l’accessibilità dell’Istituto comprensivo Teglia, in Valpolcevera: il via libera è arrivato stamattina dalla giunta comunale.

L’Istituto comprensivo Teglia, composto dalle scuole statali dell’infanzia Otto Marzo e dalla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado Teglia, ospita anche il Polo Risorse Educative Speciali (Res), che nasce da un progetto rivolto agli alunni con gravi forme di disabilità e che permette ai docenti, in collaborazione con gli operatori socio assistenziali, di realizzare attività educative che coinvolgono gli alunni di tutte le classi dell’istituto, per offrire attività laboratoriali ed espressive svolte in piccoli gruppi, finalizzate all'integrazione, al mantenimento e al potenziamento delle capacità percettive, motorie, cognitive e relazionali.

L’immobile presenta alcuni locali accessibili solamente attraverso rampe di scale, quali il refettorio e la palestra, e pertanto la giunta ha deciso di finanziare i lavori per una spesa complessiva di 179.928 euro.

Cinque lotti per l'intervento

L'intervento è diviso in cinque lotti, per la realizzazione di piattaforme elevatrici e rampe:

Il primo riguarda la palestra, dove saranno realizzati sia un collegamento tra il piano terra e l’atrio della scuola secondaria, sia la costruzione di un luogo stabile sicuro che sia accessibile in autonomia;

il secondo, ancora riguardante la palestra, prevede la realizzazione di una piattaforma elevatrice con la scuola secondaria;

il terzo lotto riguarda l’installazione di una elevatrice per il refettorio, accessibile dalla palestra;

il quarto riguarda la realizzazione di una rampa che colleghi il refettorio all’uscita di emergenza;

il quinto e ultimo lotto prevede la realizzazione di una nuova rampa integrata all’attuale scalinata dell’ingresso principale.

"Dopo la realizzazione dei lavori della palestra – dice il vicesindaco Pietro Piciocchi – procedere con l’abbattimento delle barriere architettoniche ci è sembrata la naturale conseguenza per consentire a tutti gli studenti di poter accedere a ogni area della scuola. Abbiamo messo in campo un investimento importante perché l’abbattimento delle barriere architettoniche è importante. Voglio ringraziare il Municipio Valpolcevera, la dirigente, il personale scolastico e i genitori per la preziosa collaborazione che ci hanno dato".

"Questa opera – prosegue il consigliere delegato alle Vallate Alessio Bevilacqua – dà continuità a tanti interventi già eseguiti e a quelli che sono in programma sia su Teglia che sulla Val Polcevera a fronte di un continuo e costante impegno dell'amministrazione comunale sulle vallate cittadine".