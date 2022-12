I profughi ucraini e quei braccialetti fatti con l'ultimo acciaio prodotto a Mariupol

Gli auguri di buon Natale alla Regione e al Comune arrivano anche dai profughi ucraini che sono riusciti a rifugiarsi a Genova dopo l'invasione russa.

In particolare, ieri, martedì 20 dicembre, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, i componenti della giunta e del consiglio regionale hanno accolto e incontrato una delegazione di profughi ucraini, in abiti tradizionali, che hanno intonato canzoni tradizionali natalizie del loro Paese e ringraziato l'istituzione per la vicinanza e le iniziative prese per assistere i profughi ucraini in fuga dalla guerra.

La delegazione, guidata dal presidente dell’associazione culturale “Pokrova” Oleh Sahaydak e dal cappellano della comunità ucraina in Liguria padre Vitaliy Tarasenko, ha donato al presidente Toti un braccialetto fabbricato con l'ultimo lotto di acciaio prodotto nell’acciaieria di Mariupol.

Stesso dono fortemente simbolico anche al sindaco di Genova, Marco Bucci: "Grazie per lo splendido regalo che mi è stato consegnato da padre Vitaliy Tarasenko e dalla comunità ucraina. L'acciaio è lo stesso con cui è stato costruito il nuovo ponte San Giorgio di Genova. Un dono che consolida lo stretto rapporto che c’è tra la nostra città e l’Ucraina. Genova continua e continuerà a dare il proprio contributo, nella speranza che la diplomazia e il dialogo possano presto porre la parola fine alla guerra in Ucraina" ha detto il primo cittadino.