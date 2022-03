Profughi ucraini, attivo il primo infopoint a Genova: a cosa serve, chi vi si può rivolgere

È stato attivato a Genova il primo infopoint dedicato ai profughi ucraini. Entro la fine della settimana saranno attivi tutti i quattro punti di prima informazione e assistenza per coloro che arrivano con mezzi propri.

Martedì verrà aperto un infopoint anche a Savona e mercoledì alla Spezia (dove c'è ora un camper temporaneo), ed entro la fine della settimana anche a Imperia.

L’infopoint di Genova si trova di fronte alla stazione Brignole, all’angolo tra via Cadorna e viale Caviglia, e sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20 per accogliere le persone in arrivo dall’Ucraina autonomamente, quindi non accompagnate da associazioni umanitarie a vario titolo o Onlus o con già una struttura.

Nei vari infopoint saranno assegnati i codici Stp (straniero temporaneamente presente), saranno eseguiti i tamponi, verranno forniti eventuali dispositivi di protezione individuale e sarà distribuito materiale informativo sulla prevenzione e su tutte le profilassi e gli adempimenti sanitari previsti o raccomandati.

In tutte e quattro le province, vicino all’infopoint verrà allestita dalla protezione civile regionale una tenda per consentire a chi arriva di ripararsi dal freddo in caso di attesa nell’accesso ai vari servizi.