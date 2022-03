Ucraina, il piano per l'accoglienza: infopoint, alberghi, vaccini e assistenza sanitaria

Il piano per l'accoglienza dei profughi ucraini in Liguria è stato definito e presentato dalla Regione: infopoint, alberghi, e tutte le norme sanitarie tra visite, vaccinazioni, permesso di soggiorno e assistenza sanitaria.

Infopoint

Saranno attivati dall’inizio della prossima settimana gli infopoint dedicati presso ogni capoluogo di provincia nelle stazioni di Genova Brignole, Imperia, Savona, La Spezia. In questi punti informativi saranno assegnati i codici Stp (straniero temporaneamente presente), saranno eseguiti i tamponi, predisposte le vaccinazioni necessarie, distribuito materiale informativo sulla prevenzione e sanitario per l’auto-sorveglianza per cinque giorni dall’ingresso.

Le strutture residenziali

Per la sistemazione temporanea sono state individuate le prime strutture residenziali (Santa Dorotea a Genova, La Riviera a Savona) per la prima assistenza (5 giorni) ai profughi, in vista del trasferimento in strutture dedicate individuate dalle prefetture.

"Ci siamo attivati subito - sottolinea il presidente Toti - per mettere in movimento la complessa macchina dell’assistenza e dare risposte in tempi brevissimi. Oltre ai 72 colli di materiale sanitario e apparecchiature biomedicali indirizzati al centro di smistamento della Protezione civile del Friuli, ogni Asl del territorio si è attivata per essere in grado fornire tutti i controlli sanitari e i servizi che si renderanno necessari".

"Stiamo lavorando - aggiunge Filippo Ansaldi, direttore generale di Alisa - per garantire a tutti i profughi in arrivo in Liguria la massima assistenza, le informazioni necessarie in appositi info-point legate alla prevenzione, la possibilità di effettuare visite, screening e vaccinazioni nelle strutture del Servizio Sanitario Regionale. Garantiamo queste attività per la sicurezza degli interessati e per l’intero sistema, assicurando anche gli standard previsti dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale"

Vaccinazioni

Secondo la circolare ministeriale del 3 marzo 2022 e rivolta alle aziende sanitarie locali sono raccomandate alcune vaccinazioni per minori e adulti. Vediamo nel dettaglio le varie situazioni.

Minori fino al compimento dei 18esimo anno

Soggetto mai vaccinato, con documentazione insufficiente e stato vaccinale incerto : offerta delle vaccinazioni previste, in rapporto all’età, secondo il calendario del Piano Nazionale di prevenzione vaccinale.

: offerta delle vaccinazioni previste, in rapporto all’età, secondo il calendario del Piano Nazionale di prevenzione vaccinale. Soggetto regolarmente vaccinato nel Paese di origine e con stato vaccinale adeguatamente documentato: offerta delle vaccinazioni previste, in rapporto all’età, secondo il calendario del Piano Nazionale di prevenzione vaccinale, per l’eventuale completamento del ciclo vaccinale primario o i successivi richiami.

Adulti

Per i soggetti adulti non vaccinati o con stato vaccinale incerto, viene raccomandato alle Asl di offrire le seguenti vaccinazioni:

Difterite, Tetano, Pertosse, Polio.

Morbillo, Parotite, Rosolia (eccetto donne in gravidanza).

Varicella (valutare).

Epatite B (HBV) in caso di screening negativo (valutare).

Le vaccinazioni comprese nel calendario vaccinale nazionale sono offerte in maniera attiva e gratuita in tutte le Regioni. L'offerta di ogni specifico vaccino, è mirata a specifiche fasce di età e alle persone che, per diverse condizioni, sono a maggior rischio.

Covid

Viene raccomandato alle Asl di offrire la vaccinazione a tutti soggetti a partire dai cinque anni di età che dichiarano di non essere vaccinati o non sono in possesso di documentazione attestante la vaccinazione, comprensiva della dose di richiamo (booster) per i soggetti a partire dai 12 anni di età.

Vaccinazioni obbligatorie per asili e scuole

Le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, che non siano già immuni a seguito di malattie naturale, sono 10.

Per i nati dal 2001 al 2016: anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite; anti-pertosse; anti-Haemophilus influenzae tipo b; anti-morbillo; anti-parotite; anti-rosolia.

Nati dal 2017: le stesse più l’anti-varicella.

Le Asl definiranno le modalità con cui iniziare e/o completare il ciclo vaccinale, fornendo tutte le informazioni necessarie per una adesione consapevole.

I servizi di Asl 3 e Asl 4

Asl 3 ha attivato il servizio di accoglienza nella sede di Villa Bombrini dal lunedì al venerdì con orario dalle 8 alle 15, al sabato e alla domenica dalle 9 alle 12, con possibilità di predisporre aperture straordinarie in caso di iperafflussi. All’interno della struttura vengono garantite la registrazione all’anagrafe sanitaria (Stp-stranieri temporaneamente presenti), le visite con screening sanitario e infettivologico, tamponi e vaccinazioni covid. Viene inoltre assicurata l’assistenza specialistica con particolare riguardo alla tutela della salute materna e infantile. A oggi sono stati effettuate 114 visite, ma anche 59 tamponi a over 18 e 55 a minorenni, nessun positivo tra profughi nella giornata odierna.

Anche la Asl4 ha attivato un centro dedicato, presso la sede vaccinale hub di piazza Leonardi a Chiavari, nel quale verranno svolte attività di accoglienza sociosanitaria, screening covid, vaccinazioni, attribuzione green pass e tutto quello che sia necessario per la permanenza dei profughi ucraini sul territorio del Tigullio nella provincia di Genova. L’orario di apertura è da lunedì al sabato dalle 9 alle 17. Per informazioni e contatti Email dedicata: crisiucraina@asl4.liguria.it.

Il comunicato della Questura

"In relazione all’emergenza conseguente alla guerra in Ucraina - si legge in una nota della Questura - l'ufficio Immigrazione è in attesa di ricevere indicazioni dal Ministero dell’Interno sulla tipologia di permesso di soggiorno temporaneo da rilasciare ai cittadini ucraini in uscita da quel Paese. Una volta ricevute le indicazioni di cui sopra, verrà istituito un canale dedicato che consentirà agli aventi diritto l’accesso prioritario agli sportelli dell’Ufficio Immigrazione".

"Tale procedura - prosegue la Questura - verrà ampiamente pubblicizzata attraverso i canali informativi delle varie istituzioni, coinvolte nella gestione dell’emergenza, e a mezzo stampa, con l’indicazione della documentazione necessaria al rilascio del titolo autorizzativo. Nella medesima occasione, qualora ne ricorressero i presupposti, potrà essere richiesta anche un’altra tipologia di permesso di soggiorno tra quelli già previsti dalla vigente normativa. Nelle more di tale procedura tutti i cittadini ucraini di cui sopra, presenti nella Provincia, dovranno comunicare la loro presenza mediante la dichiarazione di ospitalità, già prevista dall’articolo 7 del Testo Unico dell’Immigrazione, da effettuarsi da parte di chi fornisce alloggio, privati o associazioni, allegando copia del passaporto e utenza telefonica. In ultimo, si segnala che il Consolato Generale d’Ucraina di Milano ha comunicato la disponibilità a rilasciare un certificato di identificazione ai loro cittadini eventualmente sprovvisti di passaporto nonchè a inserire sui passaporti dei cittadini ucraini i figli minori degli anni 16 sprovvisti di documenti".