Ucraina, la Regione incontra gli albergatori: "Per capire la disponibilità di alloggi"

Oggi, venerdì 18 marzo 2022, ci sarà un incontro tra l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, l’assessore al turismo Gianni Berrino, Anci e tutti i rappresentanti di categoria regionali e provinciali degli albergatori: "L’intento - spiega il presidente della Regione Toti - è quello di capire la reale disponibilità delle strutture presenti in Liguria e di alloggi da poter utilizzare per l’accoglienza dei profughi. Dopo il censimento valuteremo la forbice tra domanda e offerta e ci muoveremo di conseguenza".

Prosegue intanto l'apertura degli info point, uno per provincia, dove saranno assegnati i codici Stp (straniero temporaneamente presente), saranno eseguiti i tamponi, predisposte le vaccinazioni necessarie, distribuito materiale informativo sulla prevenzione e sanitario per l’auto-sorveglianza per cinque giorni dall’ingresso.

"Abbiamo aperto anche quello di Imperia - aggiunge Toti - che si aggiunge a quelli di Genova (di fronte alla stazione di Brignole), Savona e La Spezia. In pochi giorni Regione Liguria abbiamo messo a sistema un sistema un’accoglienza sanitaria a 360 gradi per i profughi ucraini. Oltre all'assegnazione del codice Stp, che permette l'accesso al servizio sanitario nazionale, in ogni centro vengono eseguiti i temponi Covid e le procedure di screening per la tubercolosi"

"Ad oggi - conclude il governatore - sono 2.140 i profughi presi in carico dai centri di prima assistenza allestiti nelle quattro province liguri, con 1.755 Stp generati (per accedere ai servizi sanitari), 2.000 tamponi eseguiti (33 i positivi) e 240 vaccini effettuati".

Per quello che riguarda la Asl 3 genovese sono 934 i profughi accolti, 928 i tamponi effettuati con 16 positivi, 70 i vaccinati. In Asl 4 invece 265 persone prese in carico, 190 tamponi e 3 positivi, 17 i vaccini somministrati.