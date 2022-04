Ucraina, Toti: "In arrivo 360 posti letto negli alberghi, accolti in Liguria oltre 5mila profughi"

Saranno attivati nei prossimi giorni i primi 360 posti letto nelle strutture ricettive che ospiteranno temporaneamente la popolazione ucraina in arrivo in Liguria: 150 si trovano a Genova, 150 a Savona, 30 a Imperia e infine 30 anche a La Spezia. Attualmente sono oltre cinquemila i cittadini ucraini presi in carico dalle Asl liguri.

Da martedì anche un contingente attivato dal dipartimento nazionale di Protezione Civile a Ugovizza (in provincia di Udine) ha iniziato a fornire assistenza e informazioni ai profughi ucraini in arrivo in Italia. Dei volontari attivati tra tutte le associazioni nazionali, cinque sono liguri, tre dell’Anpas e due delle altre realtà di volontariato, tra loro anche l'infermiera dell'ospedale Villa Scassi Sonia Ricciu, che ha raccontato la sua esperienza in Friuli a Genova Today.

Il presidente della Regione Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone hanno spiegato: "Attraverso il bando di Regione Liguria, grazie ai fondi Protezione Civile sono stati individuati 86 tra alberghi, affittacamere e agriturismi che hanno messo a disposizione 2.500 posti per l’ospitalità dei profughi e, visto che le strutture individuate da Protezione Civile in via Liri a Genova e La Riviera a Savona sono quasi sature, abbiamo deciso, dopo la riunione con il comitato operativo di ieri, di iniziare a usufruire della disponibilità che ci è stata data dalle strutture liguri per il servizio di prima accoglienza".

Mercoledì 6 aprile 2022 c'è stata infatti la riunione del comitato operativo regionale alla presenza dei prefetti, per incrociare richieste e disponibilità, andando a soddisfare le necessità delle stesse prefetture nel caso rimanessero scoperte le richieste Cas (Centri accoglienza straordinaria). La prossima riunione è stata convocata per martedì 12 aprile in concomitanza con la visita in Liguria del Capo del Dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio.