Ucraina: già assistiti 885 profughi, ad Albaro attivata la struttura di prima assistenza

Dal pomeriggio di venerdì 11 marzo 2022 è attiva la struttura di prima assistenza Santa Dorotea in via Liri ad Albaro per l'accoglienza dei profughi ucraini in fuga dalla guerra. A Brignole invece, da lunedì 14, sarà attivo l'infopoint dove verranno assegnati i codici Stp (straniero temporaneamente presente), saranno eseguiti i tamponi, predisposte le vaccinazioni necessarie, distribuito materiale informativo sulla prevenzione e sanitario per l’auto-sorveglianza per cinque giorni dall’ingresso.

L'annuncio è arrivato dal presidente della Regione Giovanni Toti e dall'assessore Giacomo Giampedrone dopo la riunione che si è svolta per il piano di accoglienza ai profughi definito da Regione Liguria e Alisa in stretta collaborazione con le aziende sanitarie, il Comune di Genova e Anci. "La struttura di via Liri ha una capacità di 75 posti - spiegano Toti e Giampedrone - da lunedì pomeriggio sarà operativa anche la struttura La Riviera a Savona, con 100 posti. Nel mentre resta operativo il centro da 100 posti dedicato alle persone positive al covid, anche per chi dovesse averne bisogno provenendo dall’Ucraina, di viale Cembrano a Genova".

"Per quanto riguarda invece gli infopoint dedicati ai profughi ucraini - proseguono - confermiamo l’apertura del primo a Genova, nella zona della stazione Brignole, tra via Cadorna e i giardini pubblici, a partire da lunedì pomeriggio, e a seguire nei giorni successivi di quello di Savona, La Spezia e Imperia con localizzazioni in corso di definizione".

Attualmente sono 885 i cittadini ucraini che hanno ricevuto assistenza ed effettuato tamponi nelle strutture dedicate. Per quello che riguarda la Asl3 genovese si tratta di 434 persone, tutte hanno effettuato un tampone, 10 delle quali sono state trovate positive al covid. Effettuati anche 24 vaccini. In Asl 4, invece, 110 persone hanno ricevuto assistenza: due i positivi a fronte di 60 tamponi, una persona è stata vaccinata.