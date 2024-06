Autorità portuale, Alberto Maria Benedetti è il commissario aggiunto

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha nominato Alberto Maria Benedetti commissario straordinario aggiunto dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.

Già componente del Consiglio Superiore della Magistratura e vice commissario straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana, attualmente è professore ordinario di diritto civile nel dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova.

Piacenza si è dimesso da commissario dell'Autorità portuale, al suo posto l'ammiraglio Massimo Seno

"In un momento particolarmente delicato per l’Autorità portuale di Genova, la sua competenza, unita a un’alta esperienza istituzionale, rappresenta un elemento fondamentale per guidare, in sinergia con il commissario straordinario ammiraglio Massimo Seno, i porti di Genova e Savona verso una nuova fase. All’ammiraglio Seno e al professor Benedetti i migliori auguri di buon lavoro" comunica il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi.