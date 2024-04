Violenza sessuale su studentesse, condanna ridotta a professore

Violenze sessuali solo su una studentessa, non su due. Per questo invece di 12 anni, ne dovrà scontare 11 e tre mesi il professore di filosofia di 55 anni, al momento sospeso dal servizio, che insegnava in un liceo del ponente genovese.

La Corte d'appello ha deciso così anche in base al fatto che la seconda ragazza non ha sporto querela. L'insegnante è stato chiamato a rispondere dei reati di violenza sessuale, adescamento di minore e cessione di stupefacente.

Il professore prestava servizio presso lo sportello psicologico della scuola e lì avrebbe conosciuto le due giovani, all'epoca dei fatti minorenni. Durante l'interrogatorio di garanzia aveva respinto le accuse di violenza sessuale, sostenendo che una delle due ragazze fosse consenziente, e che i genitori fossero a conoscenza della loro relazione, mentre con la seconda studentessa ci sarebbe stato solo un bacio 'rubato'.

Assolto il professore in pensione, condannato in primo grado a 2 anni e 8 mesi per cessione di stupefacente a minorenne.