Valorizzazione dei prodotti locali, nasce la denominazione comunale

Approvata in consiglio comunale una delibera per istituire il regolamento per la tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali e istituire la De.Co.

Il consiglio comunale, nel corso della seduta di martedì 23 marzo 2021, ha approvato all'unanimità una delibera per istituire il regolamento per la tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali e istituire la De.Co. (denominazione comunale).

La delibera propone al consiglio comunale:

di istituire la Denominazione Comunale (De.Co.) del Comune di Genova, al fine di censire e valorizzare le attività e i prodotti agro-alimentari del territorio, anche come strumento di promozione dell’immagine stessa del Comune; di approvare l’allegato Regolamento per la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali attraverso l’istituzione della De.Co., che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto.

«Siamo soddisfatti per l’approvazione del regolamento che consentirà la promozione dei prodotti locali a Denominazione Comunale, grazie al lavoro in sinergia con l’Assessore a commercio e artigianato Paola Bordilli. Già Regione Liguria, grazie a una proposta di legge della Lega, aveva approvato l’istituzione del Registro De.Co. per tutelare e promuovere le eccellenze del nostro territorio. Ora anche Genova ha il suo albo». Lo dicono in una nota i consiglieri comunali della Lega di Genova.