Processo ultras Genoa: i pm chiedono condanne per oltre 33 anni

Oltre 33 anni di carcere e una assoluzione: queste sono le richieste dei pm Francesca Rombolà e Giancarlo Vona per i tifosi del Genoa accusati di presunte estorsioni alla società.

La condanna più alta - cioè di otto anni - è stata chiesta per Massimo Leopizzi, ritenuto capo della tifoseria e dell'associazione a delinquere messa in piedi per estorcere denaro alla società. E poi sette anni e dieci mesi richiesti per Arthur Marashi e tre anni e sette mesi per Fabrizio Fileni. Infine un anno e tre mesi per Davide Traverso, ex presidente dell'associazione Club genoani.

Secondo l'accusa, riporta l'agenzia Ansa, il gruppo è responsabile di uno "stato di soggezione, il clima di ricatti e una giustizia parallela".

L'accusa ha anche chiesto la trasmissione degli atti per indagare l'ex ad Alessandro Zarbano per falsa testimonianza.