Appello bis torre piloti: nuove prove per ricostruire manovre Jolly Nero

Nella notte del 7 maggio 2013 la nave cargo Jolly Nero della compagnia di navigazione Messina, durante una manovra nelle acque del porto di Genova, urtò la torre piloti, provocandone il crollo che costò la vita a nove persone.

Un primo filone d'indagini aveva portato alle condanne per alcuni membri dell'equipaggio della nave cargo, le indagini però si erano concetrate anche sulla collocazione della torre piloti, per individuare eventuali responsabilità per l'errata progettazione dell'opera.

In primo grado sono arrivate le condanne a tre anni per l'ammiraglio Felicio Angrisano, ex comandante della capitaneria di porto di Genova, e per altre sei persone tra ex progettisti, datori di lavoro e dirigenti che approvarono il progetto. Nel processo di secondo grado, in corso davanti alla Corte d'Appello di Genova, i giudici hanno accolto l'istanza di rinnovazione istruttoria avanzata dai legali di alcuni imputati.

In particolare verranno acquisiti i dati Ais (automatic identification system) che permetteranno di ricostruire tutte le manovre compiute dalla nave Jolly Nero nell'area del porto di Genova nell'arco temporale che va dal 2010 al momento dell'incidente. L'obiettivo di questa nuova acquisizione probatoria è determinare le distanze tra la nave e i punti cospiqui, tra cui la torre piloti, nel corso delle manovre in porto.

I dati sono registrati nei server della Capitaneria di Porto di Roma e verranno estratti il prossimo 27 aprile. L'acquisizione di questa prova avverrà nel corso della prossima udienza che sarà celebrata il 3 maggio.