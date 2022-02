Scontri con la polizia a Corvetto, si avvicina la sentenza per i 47 manifestanti

Si avvicina il momento della sentenza per i 47 manifestanti a processo per gli scontri con la polizia del 23 maggio 2019 in piazza Corvetto nell'ambito della manifestazione antifascista organizzata per protestare contro il comizio di Casapound.

La procura di Genova ha chiesto condanne comprese tra 6 mesi e 1 anno e 9 mesi. Giovedì 9 febbraio verranno illustrate in aula le ragioni della difesa e giovedì 10 febbraio il tribunale pronuncerà la sentenza. I manifestanti erano stati identificati grazie ai video e alle immagini girate quel giorno.

Per i 47 le accuse vanno dalla resistenza, al travisamento e lancio di oggetti pericolosi. Quel giorno per errore venne anche aggredito un giornalista, Stefano Origone di Repubblica, episodio per cui sono finiti a processo, con l'accusa di lesioni, quattro poliziotti del reparto mobile, condannati in primo grano a 40 giorni di reclusione.