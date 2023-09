Processo Scagni, parlano i vicini di casa. Entro fine mese la sentenza

Si torna in aula per il processo Alberto Scagni, l'allora 42enne che il Primo maggio dello scorso anno uccise a coltellate la sorella Alice scesa a portare fuori il cane a Quinto.

Il giudice Massimo Cusatti chiama oggi, martedì 5 settembre, a testimoniare quattro vicini di casa di Alberto, residenti in via Balbi Piovera a Sampierdarena. Nuclei familiari che per mesi furono disturbati dal comportamento del killer: si va dalle mazzate contro le pareti, alla manomissione dei campanelli, a catene alle porte di ingresso degli inquilini. Gesti che erano stati raccontati all'amministratrice condominiale, la quale aveva suggerito di firmare tutti assieme una denuncia. La donna stessa riceveva anche fino a 15 mail al giorno da Scagni che si lamentava di presunti rumori e fastidì provocati dai vicini.

Da qui anche lo scontro tra le perizie psichiatriche sul 44enne. In aula si sono già confrontati lo specialista incaricato dal giudice per le indagini preliminari, Elvezio Pirfo e tre consulenti che avevano partecipato in carcere ai colloqui con l'imputato per la stesura della perizia: Giacomo Mongodi per la Procura, Maria Lucrezia Mazzarella per la difesa e Marco Lagazzi per la parte civile, il marito di Alice. Le valutazioni non potrebbero essere più differenti: si va dalla capacità di intendere e di volere, all'incapacità passando per la seminfermità. La valutazione psichiatrica, unita al presunto abuso di alcol e cannabinoidi, sarà fondamentale per la condanna all'ergastolo o meno.

Intanto Antonella Zarri e Graziano Scagni, i genitori di assassino e vittima, si oppongono all'archiviazione del fascicolo bis sugli allarmi inascoltati e sulle presunte omissioni di soccorso di polizia e salute mentale ed è probabile che la scelta decisiva sul punto sarà compiuta nel corso di un'udienza da fissare a stretto giro.