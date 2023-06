Processo Scagni, i poliziotti intervenuti: "I passanti cercavano di rianimare Alice". Un ispettore: "A casa di Alberto il caos: scritte sui muri, cocci e bottiglie"

È iniziato il processo ad Alberto Scagni che il primo maggio dell'anno scorso uccise la sorella Alice con venti coltellate in via Fabrizi, a Quinto. In aula i primi a testimoniare sono stati i poliziotti intervenuti quella sera sulla scena del crimine. Gli agenti che hanno trovato il corpo esanime di Alice sull’asfalto, quelli che hanno fermato Alberto e chi ha fatto il primo sopralluogo nel suo appartamento.

Davanti alla Corte d’Assise, presieduta dal giudice Massimo Cusatti, Alberto Scagni assistito dal legale assegnato d’ufficio Mirko Bettino, Antonella Zarri e Graziano Scagni i genitori di assassino e vittima, che si sono costituiti parte civile al processo con l’avvocato Fabio Anselmo. Presente anche il marito di Alice, Gianluca Calzona con l’avvocato Andrea Vernazza. Tra i familiari nessuna parola e nessuno sguardo di vicinanza nemmeno fuori dall'aula dove sono dovuti rimanere a lungo durante le testimonianze (è previsto dal codice visto che dovranno testimoniare più avanti). Genitori e genero divergono sullo stato di salute psicologica di Alberto considerato dai primi incapace di intendere e di volere mentre per Calzona capacissimo.

La prima teste chiamata a deporre dal pubblico ministero Paola Crispo è stata l’assistente di polizia Flavia Mantovani. “Dovevamo cercare un uomo rasato con una felpa grigia col cappuccio e un pantalone scuro, era fuggito in direzione mare, lo abbiamo individuato in fondo a via Quinto, gli abbiamo chiesto come si chiamasse e lui ci ha dato la tessera sanitaria. Era abbastanza buio, ma ho notato le nocche delle mani un po’ graffiate e gocce di sangue sui. Non ha opposto resistenza, è rimasto in silenzio, e lo abbiamo portato in questura”.

A guidare la volante c'era l'agente Pietro Letizia che ricorda: “Alle 20.45 eravamo in questura, dalla sala operativa, tramite la nota radio abbiamo appreso di un'aggressione ai danni di una donna. Al 113 il marito aveva dato le generalità del responsabile, aggiungendo che si trattava del fratello della vittima, ci hanno indicato come era vestito e una possibile direzione di fuga. In via Quinto abbiamo visto un soggetto che corrispondeva alla descrizione. Camminava sul ciglio della carreggiata. Ci siamo fermati, siamo scesi dall'aula e lo abbiamo messo in sicurezza. Gli abbiamo chiesto di svuotare le tasche, lui ha messo gli oggetti personali sul tetto della volante, tra questi c'era una tessera sanitaria. Ricordo le nocche graffiate e una macchia di sangue sul polsino destro della felpa. Arrivati in questura ci indicò l'avvocato di fiducia, ci disse che assumeva farmaci, per questo abbiamo chiamato la guardia medica".

Prima delle 21 quasi tutte le volanti della questura sono in via Fabrizi, ma a quel punto, purtroppo, non resta molto fare. Dopo 45 minuti di massaggio cardiaco viene dichiarata la morte di Alice: “Sono giunto sul posto, la mia era la prima pattuglia, ho visto subito il sangue e attorno alcune persone attirate dalle urla. Appena arrivati col capo pattuglia Salvatore Garofalo ho cercato di capire dove fosse l'autore del gesto. Noi abbiamo identificato i testimoni, abbiamo svolto le operazioni di rito, poi la scientifica ha effettuato i rilievi. Una donna e un uomo stavano effettuando il massaggio cardiaco. Mi sono avvicinato, c'era la donna esanime sull'asfalto priva di sensi, ricordo una grande traccia di sangue sotto la schiena, il viso era verso l'alto, poi dopo 45 minuti di massaggio cardiaco è stato constatato il decesso".

Alberto dalla cella della questura non risponde alle domande, secondo la testimonianza dell'ispettore Massimo Fallone che prese le chiavi di casa dell'appartamento del femmicida va in via Balbi Piovera per il primo sopralluogo. Qui la prima sopresa: trova la porta di casa sigillata con dello scotch e subito dopo una seconda: una scritta sul muro che dice "Ho superato qualsia cosa" firmato Alberto Scagni. In cucina ci sono bottiglie di vino ovunque, sul tavolo il fodero del coltello e sul divano un'altra lama sfoderata: "Cercavamo qualcosa di attinente all'arma utilizzata o dei messaggi che poteva aver lasciato Scagni prima di compier il gesto. All'interno della casa c'erano delle scritte sui muri, vestiti, un cumulo di bottiglie di vino e due cassetti rovesciati sul divano. Abbiamo rinvenuto un biglietto con scritto una frase a penna e il fodero di un coltello. Nei cassetti sul divano abbiamo trovato altri due cellulari e un altro coltello con fodero e in cucina un pc portatile con mouse, un proiettile calibro 7.65 e due pezzi di una sostanza che dall'analisi non è risultato fosse stupefacente. Sulla mensola della cucina una cassaforte, nel mazzo c'era la chiave, così l'abbiamo aperta. Dentro c'erano un bilancino e un altro telefono. Poi in camera un altro pc e una memoria esterna”.