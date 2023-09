Processo Scagni, la difesa: "Alberto non merita l'ergastolo"

Alberto Scagni non merita l'ergastolo perché va curato. Il messaggio che i genitori del 43enne - a processo per aver ucciso il Primo maggio del 2022 la sorella Alice sotto casa a Quinto - hanno ripetuto per mesi, è stato oggi ribadito in aula dal suo legale, Alberto Caselli Lapeschi scelto per l'arringa difensiva davanti al presidente della Corte d'Assise, Massimo Cusatti.

La Corte ha ora 24ore di tempo prima di deliberare in camera di consiglio, salvo repliche dalla procuratrice Paola Crispo, che ha richiesto l'ergastolo, oppure in caso di dichiarazioni spontanee da parte di Alberto che oggi ha chiesto al giudice se ha facoltà di parlare.

In un discorso di un'ora e mezza, Caselli Lapeschi ha cercato di convincere la Corte che le circostanze aggravanti non dovrebbero essere applicate in questo caso. Nessuna: né l'accusa di aver nascosto l'arma del delitto, un coltello in un sacchetto, né la premeditazione, né la crudeltà, nonostante le venti coltellate inferte al corpo della sorella agonizzante.

"L'uso del sacchetto non aveva l'intenzione di ingannare e la spontaneità dell'azione lo esclude", ha sostenuto l'avvocato. Per quanto riguarda la crudeltà, ha sottolineato che "questa circostanza è riconosciuta quando c'è l'intenzione di infliggere ulteriori sofferenze alla vittima. In questo caso, manca tale intento di causare ulteriori danni. Inoltre, durante il momento del delitto, l'imputato era in uno stato di delirio, il che dimostra l'incapacità di controllarsi".

Infine, riguardo alla premeditazione, l'avvocato ha sostenuto che "le prove raccolte confermano la sua assenza". Ha spiegato: "Dalle testimonianze emerge che l'imputato aveva una personalità difficile e non era mentalmente stabile. Ha avuto in passato rapporti conflittuali con i familiari, tranne che con Alice. Gli atti dell'agente di polizia giudiziaria Bozzo, che ha analizzato le comunicazioni telefoniche sequestrate, mostrano l'assenza di ostilità nei confronti di Alice. Questo fatto è ulteriormente confermato dalle dichiarazioni di Gianluca Calzona, il marito di Alice, il quale ha affermato di portare quasi sempre lui il cane fuori per passeggiare, circa 19 volte su 20. Questo indica che Scagni probabilmente non aveva previsto che Alice sarebbe scesa anziché Calzona. Se c'è stata premeditazione, era probabilmente mirata a quest'ultimo e non a organizzare l'omicidio della sorella."

La difesa ha dunque richiesto il riconoscimento di una mente parzialmente alterata, una richiesta già avanzata da Elvezio Firpo consulente del gip che ha diagnosticato in Alberto un grave disturbo psichiatrico. Se le richieste fossero accolte Scagni potrebbe evitarsi la condanna all'ergastolo, con la possibilità di una riduzione della pena prevista per il rito abbreviato.