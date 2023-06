Processo Scagni, in aula anche la nonna 92enne: la sua versione tra le lacrime

Al processo Scagni è comparsa anche la nonna di Alice, la giovane donna uccisa dal fratello Alberto il 1 maggio 2022. Ludovica Albera, 92 anni, come spiega l'agenzia Ansa ha avuto la forza per ribadire in tribunale la sua posizione, ovvero: se i genitori sapevano che la figlia stava correndo un pericolo imminente, dovevano andare subito da lei, anziché aspettare la polizia.

Tra le lacrime, l'anziana ha spiegato che Alberto da piccolo era un ragazzino timido, e nulla poteva far presagire che crescendo sarebbe cambiato a tal punto da uccidere sua sorella. E poi, invece, gli ultimi mesi di paura: il nipote aveva iniziato a chiederle con insistenza soldi, cercando di entrare in casa (e incendiandole anche la porta), una volta afferrando anche per il collo la nonna.

La donna, madre di Antonella Zarri (la mamma dei due fratelli) ha ribadito che secondo lei i genitori (usciti ieri dal processo) una volta che Alberto aveva minacciato di voler uccidere la sorella, dovevano andare da loro, senza aspettare la polizia.