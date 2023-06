Omicidio Scagni, genitori fuori dal processo: "Fatevelo da soli il vostro teatrino"

Antonella Zarri e Graziano Scagni, i genitori di Alice e Alberto Scagni (il primo maggio 2022, Alberto uccise la sorella Alice sotto casa), sono usciti dal processo iniziato la scorsa settimana perché ritengono di non avere voce. Una scelta arrivata attraverso i loro legali dopo la decisione della Corte d'Assise di tagliare la lista testi delle parti civili perché è stato ritenuto che avessero un ruolo vicario rispetto all'accusa. In altre parole per i giudici la parte civile deve limitarsi a chiedere la condanna e il risarcimento del danno. Invece Antonella Zarri e Graziano Scagni, tramite l’avvocato Fabio Anselmo, volevano avere voce nella ricostruzione dei fatti in cui sono tragicamente coinvolti.

Il processo è volto non tanto a stabilire chi sia il colpevole, perché Alberto è stato colto in semi flagranza, ma a capire quanto fosse consapevole al momento del delitto: per il perito del giudice per le indagini preliminari, il 43enne è semi infermo di mente ma capace di stare in giudizio. Per il consulente dei familiari sarebbe totalmente incapace, mentre per la procura perfettamente capace. A questo punto, il dibattimento si intreccia col secondo filone di indagini aperto per cui sono indagati due poliziotti della questura e un medico della Asl 3 per presunte omissione di atti d’ufficio, omessa denuncia e morte come conseguenza di altro reato. E anche alla luce delle 63 telefonate dei genitori alla salute mentale in cui chiedevano aiuto di fronte al peggioramento psicologico di Alberto, la famiglia sostiene che il delitto si sarebbe potuto evitare.

Antonella Zarri condivide con Genova Today il suo pensiero sulla vicenda: "I prevedibili auspici - scrive - si sono avverati e la sfilata dei figuranti utili alla trama della Procura è iniziata: mettete le mani nel sangue dei miei figli e io dovrei ancora subire senza diritto di replica? Fatevelo da soli il vostro teatrino, non ci sarà la nostra legittimazione a una farsa preconfezionata. Dalla notte del primo maggio abbiamo urlato con quanto fiato avevamo in gola, strozzati da un orrore con cui dovremo convivere per i giorni che ci restano, diteci perché non avete fermato Alberto, spiegateci il perché non siamo stati meritevoli dell’aiuto delle Istituzioni di questo Stato in cui confidavamo. Noi siamo trasparenti nel racconto delle nostre azioni e intenzioni: per pietà di Alice morta, siatelo altrettanto. Fatelo per chi ha figli ancora vivi. Dopo un anno il risultato è tapparci la bocca, imbavagliare il nostro difensore, e obbligarci ad ascoltare ricostruzioni artefatte sulla nostra vita, peggio, sulla vita di chi ci è più caro al mondo, i nostri figli, senza possibilità di contribuire alla ricostruzione dei fatti e pretendere il rispetto per la nostra famiglia? Concedendo il diritto di parlare a chi ha cresciuto e conosce intimamente vittima e assassino avete forse paura che emerga la Verità? Una verità scomoda che smonterebbe il teorema della prima ora? Vi lasciamo soli - conclude la mamma di Alice e Alberto - a esporre il mostro in piazza e nascondere tra i fascicoli polverosi le mani degli ignavi. Il peccato originale di cui si sono macchiati due genitori abbandonati è chiamare in causa caste protette, polizia e sanitari. Povera Alice".