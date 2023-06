Alice Scagni uccisa dal fratello, i genitori: "Fatica mostruosa a far uscire la verità"

La salute di Alberto, il suo rapporto con l'epilessia e il tragico epilogo. Nel processo su Scagni, che uccise la sorella il primo maggio del 2022, è stato il giorno delle testimonianze di medici e genitori. La prima a deporre è stata la dottoressa della Salute Mentale, Laura Cassola, già indagata nel procedimento bis sulle presunte omissioni di soccorso. Poi è stato chiamato di fronte alla Corte d'Assise del tribunale di Genova, il padre Graziano Scagni interrogato dalla pm Paola Crispo che ha invece rinunciato ad ascoltare la madre, Antonella Zarri, interrogata comunque dalla difesa.

La dirigente del Servizio di Salute Mentale della Asl3 della Fiumara, dottoressa Cassola, incontrò il 22 aprile i genitori Scagni e Alice ma non Alberto: "La famiglia mi disse che aveva chiesto 30mila euro per partecipare al colloquio". La psichiatra ha anche riferito di aver consigliato ai genitori di procedere legalmente: "Erano preoccupati dagli atteggiamenti vessatori del figlio,ho detto loro di procedere a una denuncia e che io avrei convocato Alberto per valutare la gravità del suo stato di salute". E però, il giorno della visita non arriverà mai. La sera del primo maggio Alberto ha ucciso Alice con venti coltellate sotto casa. Il giorno seguente, la dottoressa chiama Graziano Scagni dicendogli che avrebbe fatto partire la mail per convocare l'allora 42enne alla Salute Mentale. È Graziano stesso a informare la dottoressa della morte di Alice per mano di Alberto. Notizia per cui, secondo la testimonianza dell'uomo, la dirigente si sarebbe messa a piangere dicendo che loro come genitori avevano fatto tutto il possibile e che erano i protocolli ad essere sbagliati. "Io ho perso mia figlia per dei protocoli sbagliati?", ha tuonato in aula il padre richiamato a moderare i toni dal giudice Massimo Cusatti e a rispondere sui problemi di salute di Alberto. "Mio figlio soffriva di crisi epilettiche fin da bambino, dall'età di otto anni prendeva stabilizzatori dell'umore - ha risposto allora il padre - poi nel 2015 era caduto in depressione, mostrava sempre più ansia e aggressività. Assumeva una quantità di farmaci che non potrebbe essere contenuta nell'aula di un tribunale".

Il giudice Cusatti ha chiesto perché non avesse sporto denuncia. Graziano Scagni ha detto di aver ricevuto dal figlio solo insulti, "mai minacce, e non mi ha mai alzato le mani, io mi sono sempre chiesto se mio figlio è così o lo è diventato anche per le medicine che prendeva che potevano portare aggressività".