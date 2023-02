Processo Ruby ter, tutti assolti per un 'errore' della procura

"Ho fatto bene a credere nella giustizia". Sono le prime parole pronunciate da Karima El Marough, in arte Ruby, dopo l'assoluzione decisa dai giudici del tribunale di Milano nel processo Ruby ter. I giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano hanno assolto tutti i 29 imputati, tra cui l'ex premier Silvio Berlusconi, Ruby, l'ex compagno Luca Risso e le 20 olgettine, accusati, a vario titolo, di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari.

Ruby è arrivata giusto in tempo per ascoltare i giudici del tribunale di Milano assolverla e annunciare il suo debutto letterario. "Da domani inizia la mia nuova vita senza processi, avvocati e tribunali, smetto di venire in queste aule che mi hanno sempre fatto tanta paura. Da domani inizio a vivere", ha detto davanti ai giornalisti.

Karima El Marough ha regalato il suo libro al pm Tiziana Siciliano, che, insieme a Luca Gaglio, ha rappresentato l'accusa nel processo per falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari. Un regalo, una stretta di mano e una frase sussurrata davanti ai giornalisti: "così conoscerete la mia vera storia".

Le olgettine andavano ascoltate in veste di indagate e non di testimoni, questo 'errore' della procura ha fatto venire meno sia la falsa testimonianza che la corruzione in atti giudiziari. È in sintesi la motivazione con cui i giudici hanno assolto i 29 imputati.