Morte di Roberta Repetto, riparte il processo d'appello: sentenza prevista entro fine mese

Riparte oggi, martedì 9 gennaio 2024, il processo d'appello relativo alla morte di Roberta Repetto, la 40enne uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro Anidra di Borzonasca.

La morte di Roberta Repetto

Roberta Repetto, 40 anni, agente immobiliare e insegnante di yoga, è morta stroncata dalle metastasi di un melanoma il 9 ottobre 2020. Dopo un'agonia durata due anni. Nel 2018 era stata operata per togliere un neo su un tavolo da cucina in una delle stanze del centro olistico Anidra di Borzonasca, senza anestesia né esami né terapia post operatoria, era poi stata tranquillizzata che i dolori provati erano conseguenza di una 'purificazione spirituale', da curare con meditazione e tisane. Dopo un anno e mezzo era stata ricoverata, in condizioni disperate, all'ospedale San Martino per una gravissima forma di melanoma (un tumore della pelle) ormai in metastasi. Purtroppo non c'era più nulla da fare.

Riprende il processo di Appello: sentenza prevista il 23 gennaio

In primo grado in rito abbreviato erano arrivate le condanne per omicidio colposo, a tre anni e quattro mesi ciascuno, per il "santone" del centro olistico Anidra, Paolo Bendinelli, e il medico bresciano Paolo Oneda. Era poi partito il processo di appello dopo il ricorso presentato dal sostituto procuratore Gabriella Dotto, che martedì 9 gennaio riprenderà la parola, con la possibilità di replica delle difese. Nelle scorse udienze la procura di Genova aveva nuovamente chiesto 16 anni di reclusione per Bendinelli e 14 anni per Oneda, definendo Roberta "vittima di manipolazione, di disinteresse, di abbandono, di indifferenza come Marco Vannini" facendo riferimento allo studente morto dopo un colpo di pistola nell'abitazione della sua fidanzata nel 2015. Lo scorso 5 dicembre avevano invece preso parola le difese, i legali di Bendinelli e Oneda avevano contestato il parallelo fatto dal procuratore generale e chiesto l'assoluzione. Salvo sorprese, la sentenza dovrebbe arrivare il 23 gennaio 2024. La famiglia Repetto, per voce della sorella Rita, aveva commentato: "Roberta è stata definita dalle difese 'Come i no vax, ha scelto in autonomia'. A questa affermazione rispondo con una domanda che rivolgo a tutti, nessuno escluso: 'Secondo voi Roberta ha scelto in autonomia di morire a 40 anni in preda a dolori lancinanti?'. Resto altresì fiduciosa nelle Istituzioni e confido che vengano accolte le richieste del Procuratore Generale. L'impianto accusatorio per la Procura di Genova è chiaro, netto e granitico e io spero che mia sorella ottenga al più presto la giustizia che merita".

Le altre tappe della vicenda

Il prossimo 15 gennaio è atteso invece l'inizio del processo con rito ordinario per Maria Teresa Cuzzolin, ex legale rappresentante del Centro Anidra di Borzonasca, accusata di circonvenzione d'incapace per le ingenti somme devolute da Roberta Repetto al centro. Il 25 gennaio, infine, è prevista l'udienza per l'asta relativa ai terreni e agli immobili coinvolti nella triste vicenda. Negli ultimi anni ci sono già stati cinque tentativi senza aggiudicazione, a giugno 2022 e febbraio 2023 la vendita era stata conclusa, ma poi non era stata perfezionata per inadempimenti. Il termine per la presentazione delle offerte è martedì 23 gennaio 2024; il prezzo base è sceso a 220.500 euro, l'offerta minima a 165.500.