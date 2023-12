Morte di Roberta Repetto, prosegue il processo d'appello

Prosegue oggi, martedì 5 dicembre 2023, il processo d'appello relativo alla morte di Roberta Repetto, la 40enne uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro Anidra di Borzonasca, la donna era stata curata per due anni con tisane zuccherate e meditazione.

La morte di Roberta Repetto

Roberta Repetto, 40 anni, agente immobiliare e insegnante di yoga, è morta stroncata dalle metastasi di un melanoma il 9 ottobre 2020. Dopo un' agonia durata due anni. Nel 2018 era stata operata per togliere un neo su un tavolo da cucina in una delle stanze del centro olistico Anidra di Borzonasca, senza anestesia né esami né terapia post operatoria, era poi stata tranquillizzata che i dolori provati erano conseguenza di una 'purificazione spirituale', da curare con meditazione e tisane. Dopo un anno e mezzo era stata ricoverata, in condizioni disperate, all'ospedale San Martino per una gravissima forma di melanoma (un tumore della pelle) ormai in metastasi. Purtroppo non c'era più nulla da fare.

Il processo di appello per la morte di Roberta Repetto

La vicenda ha portato alle condanne in primo grado, per omicidio colposo, a tre anni e quattro mesi ciascuno il "santone" del centro olistico Anidra, Paolo Bendinelli, e il medico bresciano Paolo Oneda. Vicenda processuale che prosegue appunto in appello. Il processo è ripreso martedì 21 novembre, il procuratore generale aveva definito Roberta "vittima di manipolazione, di disinteresse, di abbandono, di indifferenza come Marco Vannini" facendo riferimento allo studente morto dopo un colpo di pistola nell'abitazione della sua fidanzata nel 2015. La procura di Genova ha chiesto l'assoluzione della psicologa Paola Dora, assolta anche in primo grado, mentre ha richiesto 16 anni di reclusione per Bendinelli e 14 anni per Oneda. Oggi, martedì 5 dicembre, parlano le difese. La successiva udienza è fissata per il 12 dicembre mentre la sentenza potrebbe slittare a gennaio 2024."Un omicidio durato due anni" lo ha definito Rita Repetto, sorella di Roberta che porta avanti progetti di sensibilizzazione sui rischi della violenza psicologica di tipo settario attraverso l'associazione La Pulce nell'orecchio (@la_pulcenellorecchio su Instagram).

Il Centro Anidra all'asta per la sesta volta

Nel frattempo, dopo il quinto tentativo senza aggiudicazione, è tornato all'asta per la sesta volta il Centro Anidra di Borzonasca, a giugno 2022 e febbraio 2023 la vendita era stata conclusa, ma poi non era stata perfezionata per inadempimenti. Si tratta dei terreni e degli immobili coinvolti nella triste vicenda. La nuova data dell'udienza è stata fissata per giovedì 25 gennaio 2024, il termine per la presentazione delle offerte martedì 23 gennaio 2024. Il prezzo base è sceso a 220.500 euro, l'offerta minima a 165.500. Si tratta di una vendita sincrona mista che riguarda, come si legge nell'annuncio: "Il 100% della piena proprietà dei seguenti immobili: 1) fabbricato ad uso turistico ricettivo, articolato su due piani, costituito di numero 4 unità; 2) fabbricato diruto, su due piani; 3) fabbricato di nuova costruzione destinato alla promozione, commercializzazione e gestione dell’attività agricola, composto da tre corpi; 4) diversi terreni". Terreni e immobili si trovano nel comune di Borzonasca, località Casali di Stibiveri.