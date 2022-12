Processo Morandi, oggi in aula l'autista della Basko e altri sopravvissuti

Il suo furgone verde fermo a pochi metri dal baratro è diventato l’immagine simbolo del crollo del ponte Morandi.

Questa mattina Luigi Fiorillo, l’autista della Basko, sarà sentito in tribunale nel secondo giorno di udienze dedicate all’ascolto dei sopravvissuti. Ieri, angoscia e dolore sono entrate in aula con le prime deposizioni di chi è rimasto in vita dopo la tragedia del 14 agosto 2018. Fiorillo è già stato nominato nel racconto della coppia di Ivrea, Giorgia Fassone e Daniele Pau, fermatasi poco prima del punto in cui si è staccato lo strallo della pila 9. Ad avvertirli di abbandonare il viadotto quel giorno è stato proprio l'autista del furgone della Basko rimasto sul ciglio.

Luigi Fiorillo è già stato risarcito da Autostrade per l'Italia e non lavora più per la ditta di allora, ma continua a fare l'autotrasportatore. Originario di Salerno, da Genova si è trasferito nel basso Piemonte.

Oltre a lui, questa mattina, i giudici Lepri, Polidori e Baldini vorrebbero ascoltare almeno altri nove sopravvissuti. Il Morandi ha segnato un punto di non ritorno anche nelle vite di chi scampò alla morte, e in generale di tutti coloro che furono protagonisti loro malgrado dell'evento.

Il processo sulla tragedia di Ponte Morandi costata la vita a 43 persone e che vede alla sbarra 58 imputati fra cui i vertici di Autostrade per l'Italia e di Spea con l'ascolto dei sopravvissuti è entrato nel vivo. I giudici contano, entro Natale di ascoltare tutti le 38 parti lese. Poi saranno ascoltati gli altri testimoni dei pm che in tutto hanno citato 176 persone.